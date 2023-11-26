Пике: «Барселона» должна всегда побеждать»

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике высказался о результатах каталонского клуба в нынешнем сезоне.

Экс-игрок сборной Испании отметил, что есть определенная нервозность, которая, по его мнению, связана ожиданиями, которые возникли в начале сезона. Он попросил набраться терпения.

«Такой клуб, как «Барселона», должен всегда побеждать.

Даже если результаты не такие, как мы ожидаем, команда продолжает бороться за Ла Лигу и Лигу чемпионов. Команде нужна постоянная поддержка в это время, мы должны верить в команду», - заявил Пике в эфире телеканала Directe.

«Барселона» после 14 туров чемпионата Испании занимает четвёртое место в турнирной таблице, уступая «Жироне», у которой игра в запасе, три балла.