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Чемпионат Испании. Ла Лига

У Захаряна нет результативных действий в 11 матчах за «Реал Сосьедад»

26 Ноября 2023 • 20:54 Комментировать
Реал Сосьедад
2:1
Севилья

Завершился матч 14-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Севильей». Победу с минимальным преимуществом в счёте 2:1 одержали хозяева поля. 

Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян появился на поле на 67-й минуте встречи, но так и не смог отметиться результативными действиями. 

Таким образом, 20-летний футболист, который минувшим летом перешёл в испанскую команду из московского «Динамо» за 13 миллионов евро, сыграл за «Реал Сосьедад» 310 минут в 11 встречах. На его счету нет забитых мячей и результативных передач партнёрам по команде. 

«Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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