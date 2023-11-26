У Захаряна нет результативных действий в 11 матчах за «Реал Сосьедад»

Завершился матч 14-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Севильей». Победу с минимальным преимуществом в счёте 2:1 одержали хозяева поля.

Российский полузащитник «Сосьедада» Арсен Захарян появился на поле на 67-й минуте встречи, но так и не смог отметиться результативными действиями.

Таким образом, 20-летний футболист, который минувшим летом перешёл в испанскую команду из московского «Динамо» за 13 миллионов евро, сыграл за «Реал Сосьедад» 310 минут в 11 встречах. На его счету нет забитых мячей и результативных передач партнёрам по команде.

«Реал Сосьедад» занимает пятое место в турнирной таблице.