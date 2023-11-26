Наставник «Вильярреала» Марселино высказался о хет-трике Моралеса в матче протиа «Осасуны»

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль высказался о хет-трике полузащитника Хосе Луиса Моралеса в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (3:1).

«С Моралесом мы не сделали ничего особенного. Мы просто вселили в него уверенность. На днях (прим. — в Кубке Испании) он забил два гола, которые придали ему уверенности. Мы счастливы и надеемся, что он продолжит забивать, поскольку его голы нам нужны», - приводит слова Марселино пресс-служба испанского клуба.

«Вильярреал» благодаря победе поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков.