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Чемпионат Испании. Ла Лига

Наставник «Вильярреала» Марселино высказался о хет-трике Моралеса в матче протиа «Осасуны»

26 Ноября 2023 • 20:42 Комментировать
Вильярреал
3:1
Осасуна

Главный тренер «Вильярреала» Марселино Гарсия Тораль высказался о хет-трике полузащитника Хосе Луиса Моралеса в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (3:1).

«С Моралесом мы не сделали ничего особенного. Мы просто вселили в него уверенность. На днях (прим. — в Кубке Испании) он забил два гола, которые придали ему уверенности. Мы счастливы и надеемся, что он продолжит забивать, поскольку его голы нам нужны», - приводит слова Марселино пресс-служба испанского клуба.

«Вильярреал» благодаря победе поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Вильярреал Марселино Гарсия Тораль Хосе Луис Моралес ещё теги

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