«Реал Сосьедад» одолел «Севилью», Рамос и Навас получили по красной карточке

В 14-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» играл против попавшей в ничейную полосу «Севильи». На третьей минуте со штрафного Андер Барренечеа пробил в створ, а голкипер выпустил мяч за ленточку. 26 ноября - день красивых голов, и удар из-за штрафной от Садика Умара в контратаке - один из таких. Микель Мерино упал в штрафной - нет пенальти и желтая карточка. Спорно. Юссеф Эн-Несири сегодня часто бил головой, и такая попытка на 60-й минуте принесла ему успех - 2:1. Он тут же мог оформлять дубль, но из пределов штрафной попал в штангу. Такефуса Кубо был близок к успеху, но вратарь выручил.

Перед финальным свистком гости начудили. Серхио Рамос был изгнан с поля за грубый фол, а Сесар Навас - за оскорбление арбитра.

«Реал Сосьедад» заслуженно победил и поднялся на пятое место, соперник - 15-й. Арсен Захарян вышел на замену в середине второго тайма.