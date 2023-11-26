​Беллингем и Лунин – в основе «Реала» на матч против «Кадиса»

В воскресенье вечером «Реал» проведёт гостевой матч чемпионата Испании против «Кадиса». Рулевой мадридской команды Карло Анчелотти включил в стартовый состав следующих футболистов:

Лунин, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Менди, Кроос, Модрич, Беллингем, Вальверде, Браим Диас, Хоселу.

Отметим попадание Джуда Беллингема в основу - англичанин восстановился после травмы.

Матч между «Кадисом» и «Реалом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Реал» сейчас занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.