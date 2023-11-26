Главный тренер «Гранады» Пако Лопес был отправлен в отставку со своего поста, об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

«Гранада», которая в прошлом сезоне выступала в Сегунде, показывает провальные результаты в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Её серия без побед в национальном первенстве составляет 12 игр. Команда после 14 проведенных туров располагается на 19-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе семь очков, и опережает «Альмерию» на четыре балла.

56-летний специалист пробыл на своём посту чуть больше года.

На данный момент ещё не известно, кто займёт место Лопеса на тренерском мостике.