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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гранада» уволила главного тренера официально

26 Ноября 2023 • 18:10 Комментировать

Главный тренер «Гранады» Пако Лопес был отправлен в отставку со своего поста, об этом сообщает официальный сайт испанского клуба.

«Гранада», которая в прошлом сезоне выступала в Сегунде, показывает провальные результаты в нынешнем сезоне чемпионата Испании. Её серия без побед в национальном первенстве составляет 12 игр. Команда после 14 проведенных туров располагается на 19-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе семь очков, и опережает «Альмерию» на четыре балла.

56-летний специалист пробыл на своём посту чуть больше года.

На данный момент ещё не известно, кто займёт место Лопеса на тренерском мостике. 

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Евро-Футбол.Ру,
Гранада Пако Лопес
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