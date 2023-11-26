«Вильярреал» одолел «Осасуну» благодаря хет-трику Моралеса

В воскресенье «Вильярреал» принимал дома «Осасуну». Хозяева поля нанесли всего четыре удара по воротам и уверенно (по счету) победили. Рубен Пенья упустил лучший момент первого тайма, не попав в рамку. На 57-й минуте Луис Моралес из пределов штрафной открыл счет. Вскоре он сам создал себе момент в контратаке и реализовал свой шанс - 2:0. Алехандро Катена вернул интригу ударом головой. Но тут же Моралес оформил хет-трик.
«Осасуна» откатилась на 14-е место, противник набрал на одно очко больше.
Протокол игры
|(1:0) Моралес Луис57'
|(2:0) Моралес Луис71'
|78'Катена Алехандро (2:1)
|(3:1) Моралес Луис80'
Йоргенсен Филип•Фойт Хуан•Альбиоль Рауль•Куэнка Хорхе•Педраса Альфонсо87' (Морено Альберто (87') •Альтимира Адриа68' (Ахомач Илиас (68') •Парехо Даниэль•Капу Этьен68' (Комесанья Санти (68') •Баэна Алехандро•Морено Херард79' (Тригерос Мануэль (79') •Моралес Луис87' (Бреретон Бен (87')
Эррера Серхио•Аресо Хесус•Катена Алехандро•Гарсия Давид III•Мохика Хоан•Монкайола Хон64' (Гарсия Рауль (64') •Торро Лукас77' (Муньос Икер (77') •Пенья Рубен68' (Авила Эсекьель (68') •Орос Аймар77' (Унаи Гарсия (77') •Гомес Мойсес•Будимир Анте77' (Арнаис Хосе (77')
26 ноября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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