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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» одолел «Осасуну» благодаря хет-трику Моралеса

26 Ноября 2023 • 17:55 Комментировать
Вильярреал
3:1
Осасуна

В воскресенье «Вильярреал» принимал дома «Осасуну». Хозяева поля нанесли всего четыре удара по воротам и уверенно (по счету) победили. Рубен Пенья упустил лучший момент первого тайма, не попав в рамку. На 57-й минуте Луис Моралес из пределов штрафной открыл счет. Вскоре он сам создал себе момент в контратаке и реализовал свой шанс - 2:0. Алехандро Катена вернул интригу ударом головой. Но тут же Моралес оформил хет-трик.

«Осасуна» откатилась на 14-е место, противник набрал на одно очко больше.

Протокол игры  
Вильярреал3:1Осасуна
(1:0) Моралес Луис57'  
(2:0) Моралес Луис71'  
  78'Катена Алехандро (2:1)
(3:1) Моралес Луис80'  
Йоргенсен ФилипФойт ХуанАльбиоль РаульКуэнка ХорхеПедраса Альфонсо 87' (Морено Альберто ( 87') Альтимира Адриа 68' (Ахомач Илиас ( 68') Парехо ДаниэльКапу Этьен 68' (Комесанья Санти ( 68') Баэна АлехандроМорено Херард 79' (Тригерос Мануэль ( 79') Моралес Луис 87' (Бреретон Бен ( 87')
Запасные: Рейна ПепеДель Мораль АльбертоПаскуаль ХорхеТеррац РамонФемения КикоРомеро Карлос
Эррера СерхиоАресо ХесусКатена АлехандроГарсия Давид IIIМохика ХоанМонкайола Хон 64' (Гарсия Рауль ( 64') Торро Лукас 77' (Муньос Икер ( 77') Пенья Рубен 68' (Авила Эсекьель ( 68') Орос Аймар 77' (Унаи Гарсия ( 77') Гомес МойсесБудимир Анте 77' (Арнаис Хосе ( 77')
Запасные: Гарсия РубенКруз ХуанВаленсия ПаблоАйтор ФернандесВидаль НачоИбаньес ПаблоЭррандо Хорхе
26 ноября. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

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