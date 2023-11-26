«Вильярреал» одолел «Осасуну» благодаря хет-трику Моралеса

В воскресенье «Вильярреал» принимал дома «Осасуну». Хозяева поля нанесли всего четыре удара по воротам и уверенно (по счету) победили. Рубен Пенья упустил лучший момент первого тайма, не попав в рамку. На 57-й минуте Луис Моралес из пределов штрафной открыл счет. Вскоре он сам создал себе момент в контратаке и реализовал свой шанс - 2:0. Алехандро Катена вернул интригу ударом головой. Но тут же Моралес оформил хет-трик.

«Осасуна» откатилась на 14-е место, противник набрал на одно очко больше.