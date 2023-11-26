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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Захарян – в запасе «Реал Сосьедада» на матч против «Севильи»

26 Ноября 2023 • 17:30 Комментировать
Реал Сосьедад
2:1
Севилья
1 1.75 X 3.75 2 5.00
2-й тайм

В воскресенье «Реал Сосьедад» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Севильи». Стоит сказать, что российский полузащитник Арсен Захарян начнёт игру на скамейке для запасных.

После перехода в «Реал Сосьедад» Захарян только дважды попадал в стартовый состав команды на матчи испанского чемпионата.

Если брать все турниры, то 20-летний Захарян поучаствовал в десяти матчах «Реал Сосьедада». В них полузащитник результативными действиями не отмечался.

На текущий момент «Реал Сосьедад» располагается на шестой позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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РЕАЛ СОСЬЕДАД СЕВИЛЬЯ
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