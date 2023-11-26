​Захарян – в запасе «Реал Сосьедада» на матч против «Севильи»

В воскресенье «Реал Сосьедад» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Севильи». Стоит сказать, что российский полузащитник Арсен Захарян начнёт игру на скамейке для запасных.

После перехода в «Реал Сосьедад» Захарян только дважды попадал в стартовый состав команды на матчи испанского чемпионата.

Если брать все турниры, то 20-летний Захарян поучаствовал в десяти матчах «Реал Сосьедада». В них полузащитник результативными действиями не отмечался.

На текущий момент «Реал Сосьедад» располагается на шестой позиции в турнирной таблице испанской Ла Лиги.