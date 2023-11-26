Икарди был предложен «Реалу», но команда Анчелотти отказалась от Мауро

Нападающий турецкого «Галатасарая» Мауро Икарди недавно был предложен мадридскому «Реалу». По информации от журналиста Гильермо Раи, «львы» предложили услуги аргентинского форварда «королевскому клубу», но команда Карло Анчелотти дала понять, что не нуждается в Икарди.

Напомним, Мауро лишь минувшим летом перебрался в «Галатасарай» на постоянной основе из французского «ПСЖ». До этого Икарди выступал за турецкую команду на правах аренды.

В нынешнем сезоне Икарди отметился за «Галатасарай» 11 голами и 4 результативными передачами в 13 матчах чемпионата Турции. Также на счету аргентинца 5 голов и ассист в Лиге чемпионов.