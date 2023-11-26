Тер Штеген сегодня вновь не тренировался с «Барселоной»

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в очередной раз пропустил тренировку своей команды. По информации от журналиста Алекса Пинтанеля, немца не было на сегодняшнем групповом занятии команды.

Напомним, тер Штеген уже успел пропустить последний матч своей команды в чемпионате Испании против «Райо Вальекано». Игра закончилась потерей очков «сине-гранатовых» и ничьёй 1:1.

В ближайшем матче «Барселона» сыграет с «Порту» в групповом этапе Лиги чемпионов. Если команда Хави Эрнандеса победит, то обеспечит себе место в раунде плей-офф турнира впервые с сезона-2020/21.