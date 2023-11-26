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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти — о Начо: «Капитан не должен быть бесспорным игроком стартового состава, он должен быть лидером»

26 Ноября 2023 • 13:18 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
1 6.40 X 4.60 2 1.50
Через 5 ч. 46 мин.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о роли капитана в команде. На данный момент эту должность занимает центральный защитник Начо Фернандес.

«Капитан не должен быть бесспорным игроком стартового состава. Он должен быть лидером, как Начо, Марсело, Серхио Рамос. Правда в том, что Начо очень доволен своей ролью, но, конечно, все хотят играть больше», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

В текущем сезоне Начо появился на поле в 12 матчах во всех турнирах и получил две желтые карточки.

26 ноября «Реал» ждет встреча с «Кадисом». Матч 14-го тура Ла Лиги стартует в 20:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

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Реал Мадрид Марсело Карло Анчелотти Серхио Рамос Начо Фернандес ещё теги

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