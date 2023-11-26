Анчелотти — о Начо: «Капитан не должен быть бесспорным игроком стартового состава, он должен быть лидером»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о роли капитана в команде. На данный момент эту должность занимает центральный защитник Начо Фернандес.

«Капитан не должен быть бесспорным игроком стартового состава. Он должен быть лидером, как Начо, Марсело, Серхио Рамос. Правда в том, что Начо очень доволен своей ролью, но, конечно, все хотят играть больше», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

В текущем сезоне Начо появился на поле в 12 матчах во всех турнирах и получил две желтые карточки.

26 ноября «Реал» ждет встреча с «Кадисом». Матч 14-го тура Ла Лиги стартует в 20:30 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.