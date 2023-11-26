«Кадис» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3

В рамках 14-го тура чемпионата Испании по футболу «Кадис» играет против «Реала».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Кадис - Реал Мадрид
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Протокол игры
|14'Родриго (0:1)
|64'Родриго (0:2)
|74'Беллингем Джуд (0:3)
Ледесма Херемиас79' (Хиль Давид (79') •Чуст Виктор66' (Макси Гомес (66') •Хименес Фали•Эрнандес Хави V• 71'Сальдуа Хосеба79'•Пирес Лукас•Наварро Роберто57' (Мачис Дарвин (57') •Алекс Фернандес• 70'Алькарас Рубен•Рамос Кристофер66' (Алехо Иван (66') • 67'Рохер Марти
Лунин Андрей•Карвахаль Даниэль•Рюдигер Антонио• 84'Начо Фернандес•Менди Ферлан• 32'Вальверде Федерико• 3'Кроос Тони•Модрич Лука69' (Себальос Дани (69') •Беллингем Джуд78' (Васкес Лукас (78') •Хоселу Санмартин•Родриго78' (Гарсия Гонсало (78')
26 ноября. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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