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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Кадис» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3

26 Ноября 2023 • 20:00 Комментировать
Кадис
0:3
Реал Мадрид
1 6.90 X 4.60 2 1.48
2-й тайм

В рамках 14-го тура чемпионата Испании по футболу «Кадис» играет против «Реала».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Кадис0:3Реал Мадрид
 14'Родриго (0:1)
 64'Родриго (0:2)
 74'Беллингем Джуд (0:3)
Ледесма Херемиас 79' (Хиль Давид ( 79') Чуст Виктор 66' (Макси Гомес ( 66') Хименес ФалиЭрнандес Хави V  71'Сальдуа Хосеба 79'Пирес ЛукасНаварро Роберто 57' (Мачис Дарвин ( 57') Алекс Фернандес  70'Алькарас РубенРамос Кристофер 66' (Алехо Иван ( 66'  67') Рохер Марти
Запасные: Негредо АльвароКарселен ИсаакОкампо БрайанМере ХорхеСобрино РубенМбайе МамадуГвардиола СерхиМари Хосе
Лунин АндрейКарвахаль ДаниэльРюдигер Антонио  84'Начо ФернандесМенди Ферлан  32'Вальверде Федерико  3'Кроос ТониМодрич Лука 69' (Себальос Дани ( 69') Беллингем Джуд 78' (Васкес Лукас ( 78') Хоселу СанмартинРодриго 78' (Гарсия Гонсало ( 78')
Запасные: Гонсалес ФранПиньейро ДиегоМартин МариоДиас БраимГарсия Франсиско IIIПас НиколасАлаба Давид
26 ноября. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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Евро-Футбол.Ру,
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