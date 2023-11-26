Анчелотти: Вальверде готов играть

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о состоянии полузащитника команды Федерико Вальверде в преддверии матча с «Кадисом».

«Федерико вернулся. Он полностью здоров. Он может сыграть второго опорника, у нас есть много вариантов», — приводит слова Анчелотти Madrid Universal.

В нынешнем сезоне уругвайский футболист принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых один раз смог отправить мяч в сетку ворот соперников. Помимо этого, на счету Вальверде три результативных паса.

В воскресенье, 26 ноября, «Реал» сыграет в гостях с «Кадисом» в рамках 14-го тура Ла Лиги. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая стартует в 20:30 по мск.