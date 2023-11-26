«Барселона» нацелилась на тренера «Реал Сосьедада»

Каталонская «Барселона» уже ищет кандидатов на замену своему главному тренеру Хави Эрнандесу. По информации от издания Sport, «сине-гранатовые» уже присматриваются к наставнику «Реал Сосьедада» Иманолю Альгуасилю.

Испанский специалист работает у руля своей команды с 2018 года и за этот срок выиграл для «Реал Сосьедада» Кубок Испании. В последних четырёх сезонах Альгуасиль не финишировал со своим клубом ниже седьмого места. В минувшей кампании тренер вывел «Реал Сосьедад» в Лигу чемпионов с четвёртой строчки в Ла Лиге. В данный момент команда возглавляет свою группу в Лиге чемпионов, где играют миланский «Интер», «Бенфика» и «Ред Булл Зальцбург».

У Альгуасиля летом 2025 года заканчивается контракт с «Реал Сосьедадом».