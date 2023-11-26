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Чемпионат Испании. Ла Лига

Коке: «Почему меня не вызывают в сборную? Лучше задайте этот вопрос тренеру»

26 Ноября 2023 • 12:40 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
03.12 23:00

Капитан и полузащитник мадридского «Атлетико» Коке не понимает, почему не попадает в заявку сборной Испании под руководством Луиса де ла Фуэнте.

«Почему меня не вызывают в сборную? Лучше задайте этот вопрос тренеру. Я всегда усердно работаю в своём клубе. Если появится возможность вернуться в сборную, для меня это будет честью. Впрочем, если вызова не будет, это не зависит от меня», – сказал Коке в интервью после матча с «Мальоркой».

Напомним, после чемпионата мира в Катаре Коке больше не вызывался в сборную Испании. 31-летний полузащитник к сегодняшнему дню провёл за «красную фурию» 70 матчей.

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