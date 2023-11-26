Коке – о новом контракте: «Я сейчас об этом не думаю»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке высказался о своём будущем. Напомним, в конце нынешнего сезона у капитана «матрасников» истекает соглашение с командой Диего Симеоне.

«Конечно, я очень горд достичь этой захватывающей цифры и провести 600-й матч за «Атлетико». Каждый раз, когда я выхожу на поле, мне удаётся творить историю, чему я очень рад. Новый контракт? Всё, что должно произойти – обязательно произойдёт. Я очень счастлив, и это самое важное. Сейчас не думаю о продлении», – сказал Коке на послематчевом интервью.

31-летний Коке к своим годам уже занимает первое место в истории «Атлетико» по количеству сыгранных матчей.