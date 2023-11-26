Симеоне рассказал о важности Гризманна для «Атлетико»

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о значимости для команды французского форварда Антуана Гризманна. Гол нападающего принес «матрасникам» победу над «Мальоркой» (1:0).

«Тяжело думать о том, что можно заменить Антуана. Ему постоянно приходится проводить по 90 минут. Однако это идет ему только на пользу. В прошедшем поединке Гризманн показал достойную игру», - передает слова аргентинского специалиста газета Marca.

После 12 проведенных матчей мадридская команда набрала 28 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Симеоне отстают от лидера на шесть очков.