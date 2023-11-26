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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Президент «Райо Вальекано» считает недостойным поведение Хави

26 Ноября 2023 • 09:58 Комментировать
Райо Вальекано
1:1
Барселона

Каталонская «Барселона» снова провела не лучший свой матч, и нервы наставника клуба Хави Эрнандеса постепенно сдают - после матча он обвинил арбитра в некачественном судействе, в частности, Хави заявил, что «Райо» забил из офсайда.

Президент мадридского клуба Рауль Мартин Преса возмущен комментариями наставника «Барселоны», он считает их непрофессиональными:

- Это давление на арбитра. Я не могу поверить в такой непрофессионализм. Если бы такие утверждения исходили от человека, никогда не игравшего футбол, то я бы еще понял. Но Хави, с его-то опытом... Невероятно, - цитирует слова Пресы итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
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