«Атлетико» скромно обыграл «Мальорку»

В 14-м туре чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Мальорку» и был в два раза сильнее соперника по всем основным компонентам. Анхель Корреа и Матия Настасич уже в дебюте упустили шансы, не попав в створ. После перерыва Альваро Мората ударом головой заставил вратаря всерьез потрудиться. В середине тайма навес Марио Эрмосо на Антуана Гризманна, и форвард головой попал в ближний верхний угол - 1:0.

«Атлетико» догнал «Барселону» на третьем месте и проигрывает три балла лидирующей «Жироне». «Мальорка» в очке над зоной вылета.