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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» скромно обыграл «Мальорку»

26 Ноября 2023 • 00:56 Комментировать
Атлетико М
1:0
Мальорка

В 14-м туре чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Мальорку» и был в два раза сильнее соперника по всем основным компонентам. Анхель Корреа и Матия Настасич уже в дебюте упустили шансы, не попав в створ. После перерыва Альваро Мората ударом головой заставил вратаря всерьез потрудиться. В середине тайма навес Марио Эрмосо на Антуана Гризманна, и форвард головой попал в ближний верхний угол - 1:0.

«Атлетико» догнал «Барселону» на третьем месте и проигрывает три балла лидирующей «Жироне». «Мальорка» в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Атлетико М1:0Мальорка
(1:0) Гризманн Антуан64'  
Облак ЯнАспиликуэта Сесар 82' (Депай Мемфис ( 82') Витсель АксельЭрмосо МариоЛьоренте МаркосРивас Пабло БарриосКоке Хорхе 63' (Рикельме Родриго ( 63') Гризманн АнтуанЛино Сэмуел 71' (Ньигес Сауль ( 71') Корреа Анхель 63' (Де Пауль Родриго ( 63') Мората Альваро 82' (Хименес Хосе ( 82')
Запасные: Савич СтефанМандава РейнилдуГрбич ИвоГалан ХавиСёюнджю ЧагларМолина НауэльГомис Антонио
Райкович ПредрагВальент МартинНастасич МатияКопете Хосе 82' (Льябрес Хавьер ( 82') Гонсалес ДжованниЛато Тони 82' (Маффео Пабло ( 82') Санчес Антонио 62' (Ларин Кайл ( 62') Дардер СерхиСаму КоштаРодригес Даниэль I 74' (Дьедью Амат ( 74') Пратс Абдон 62' (Маскарель Омар ( 62')
Запасные: Раильо АнтониоЛуна ДаниэльКоста ХаумеДавид ЛопесГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеКуэльяр Иван
25 ноября. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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