«Атлетико» скромно обыграл «Мальорку»

В 14-м туре чемпионата Испании «Атлетико» принимал «Мальорку» и был в два раза сильнее соперника по всем основным компонентам. Анхель Корреа и Матия Настасич уже в дебюте упустили шансы, не попав в створ. После перерыва Альваро Мората ударом головой заставил вратаря всерьез потрудиться. В середине тайма навес Марио Эрмосо на Антуана Гризманна, и форвард головой попал в ближний верхний угол - 1:0.
«Атлетико» догнал «Барселону» на третьем месте и проигрывает три балла лидирующей «Жироне». «Мальорка» в очке над зоной вылета.
Протокол игры
|(1:0) Гризманн Антуан64'
Облак Ян•Аспиликуэта Сесар82' (Депай Мемфис (82') •Витсель Аксель•Эрмосо Марио•Льоренте Маркос•Ривас Пабло Барриос•Коке Хорхе63' (Рикельме Родриго (63') •Гризманн Антуан•Лино Сэмуел71' (Ньигес Сауль (71') •Корреа Анхель63' (Де Пауль Родриго (63') •Мората Альваро82' (Хименес Хосе (82')
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Настасич Матия•Копете Хосе82' (Льябрес Хавьер (82') •Гонсалес Джованни•Лато Тони82' (Маффео Пабло (82') •Санчес Антонио62' (Ларин Кайл (62') •Дардер Серхи•Саму Кошта•Родригес Даниэль I74' (Дьедью Амат (74') •Пратс Абдон62' (Маскарель Омар (62')
25 ноября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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