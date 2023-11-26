​Хави: «Для победы в чемпионате мы должны прикладывать больше усилий»

Посетовав на судейство после матча с «Райо Вальекано», наставник «Барселоны» Хави Эрнандес все-таки в итоге признал, что и его футболисты недостаточно выкладываются. Хави уверен, что такими темпами его команда не выиграет чемпионский титул.

- Если мы хотим победить в чемпионате или вообще где-либо, то должны прикладывать больше усилий. Мы должны показывать футбол, как во втором тайме прошедшего матча, футбол, который является нашей визитной карточкой. В этом сезоне мы слишком много пропускаем, нас наказывают за то, что мы позволяем создавать голевые ситуации. Нужно менять динамику, - расстроен Хави, слова которого цитирует официальный сайт клуба.