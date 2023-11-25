​«Реал» ведёт переговоры по Икарди – агент подтвердил

Мауро Икарди в обозримом будущем может примерить на себе футболку «Реала». Информацию о переговорах подтвердил представитель игрока – Элио Леттерио Пино.

«Официального предложения пока нет. Я сейчас в Мадриде. «Реал» не делал никаких предложений по Икарди, но мы общаемся с представителями мадридского клуба», - слова Пино приводит AS со ссылкой на Fanatik.

В настоящий момент Мауро Икарди выступает в Турции за «Галатасарай». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 30-летнего аргентинского нападающего в 20 миллионов евро.

В сезоне 2023/2024 Икарди забил 16 голов и отдал 5 голевых передач в 21 матче.