​«Гранада» пропустила уже 33 мяча - столь плохо её дела в Ла Лиге не шли с 1945 года

В четырнадцатом туре испанского чемпионата «Гранаде» пришлось отправиться на север Испании, в Страну Басков - и там ее очень сильно огорчил «Алавес», забивший оппоненту три мяча. Это был примерно средний груз голов, которые «Гранада» получает в каждом туре испанского чемпионата. После четырнадцати туров у клуба уже 33 пропущенных - и не звонка, а гола!

Столь плачевной ситуации в обороне к этой фазе чемпионата не было уже давным-давно - в сезоне 1942/1943 команда пропустила 39 мячей после четырнадцати туров, а в сезоне 1944/1945 - тридцать пять. А в следующем туре «Гранаду» поджидает мадридский «Реал».