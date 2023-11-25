«Хетафе» добыл волевую победу в матче с «Альмерией»

«Хетафе» с «Альмерией» порадовали болельщиков результативной игрой с обилием атак. Уже на седьмой минуте гости разыграли мяч до верного, и Ларжи Рамазани легко отправил мяч в сетку. Под конец тайма Мэйсон Гринвуд отыграл перевес противника дальним ударом. На 45-й минуте Борха Майораль вырвал победу для хозяев, среагировав на отскок в штрафной. Во втором тайме Оскар Родригес издали зарядил в перекладину.

После этой победы «Хетафе» делит восьмое место, соперник - последний.