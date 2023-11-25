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«Хетафе» добыл волевую победу в матче с «Альмерией»

25 Ноября 2023 • 22:54 Комментировать
Хетафе
2:1
Альмерия
окончен

«Хетафе» с «Альмерией» порадовали болельщиков результативной игрой с обилием атак. Уже на седьмой минуте гости разыграли мяч до верного, и Ларжи Рамазани легко отправил мяч в сетку. Под конец тайма Мэйсон Гринвуд отыграл перевес противника дальним ударом. На 45-й минуте Борха Майораль вырвал победу для хозяев, среагировав на отскок в штрафной. Во втором тайме Оскар Родригес издали зарядил в перекладину.

После этой победы «Хетафе» делит восьмое место, соперник - последний.

Протокол игры  
Хетафе2:1Альмерия
  7'Рамазани Ларжи (0:1)
(1:1) Гринвуд Мэйсон33'  
(2:1) Майораль Борха45'  
Сория ДавидДамиан СуаресАльварес ГастонАльдерете Омар  28' 46' (Дьене Даконам ( 46') Рико Диего  24'Кармона Хосе Анхель 30' (Оскар Родригес ( 30') Милья ЛуисМаксимович НеманьяГринвуд Мэйсон 89' (Анхилери Фабрисио ( 89') Майораль Борха 89' (Мата Хайме ( 89') Латаса Хуан 72' (Аленья Карлес ( 72')
Запасные: Лосано ЭнтониМартин ХорхеИглесиас ХуанМитрович СтефанФузато ДаниэлДуарте Домингуш
Максимиану ЛуишМендес Убулан 68' (Посо Алехандро ( 68') Брандарис ХуанГонсалес Эдгар  52'Акиеме СерхиоБаба Иддрису  64'Робертоне Лукас 75' (Мелеро Гонсало ( 75') Баптистао Лео  60'Аррибас Серхио 84' (Пуигмаль Арнау ( 84') Эмбарба Адриан 67' (Лазаро ( 67') Рамазани Ларжи  63' 83' (Санка Чами Марчиано ( 83')
Запасные: Сентельес АлехандроМартинес ФернардоКаики Да СилваФетталь Дими РашадМариньо ДиегоМонтес Сесар
25 ноября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Альмерия Хетафе

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