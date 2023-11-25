«Хетафе» добыл волевую победу в матче с «Альмерией»

«Хетафе» с «Альмерией» порадовали болельщиков результативной игрой с обилием атак. Уже на седьмой минуте гости разыграли мяч до верного, и Ларжи Рамазани легко отправил мяч в сетку. Под конец тайма Мэйсон Гринвуд отыграл перевес противника дальним ударом. На 45-й минуте Борха Майораль вырвал победу для хозяев, среагировав на отскок в штрафной. Во втором тайме Оскар Родригес издали зарядил в перекладину.
После этой победы «Хетафе» делит восьмое место, соперник - последний.
Протокол игры
|7'Рамазани Ларжи (0:1)
|(1:1) Гринвуд Мэйсон33'
|(2:1) Майораль Борха45'
Сория Давид•Дамиан Суарес•Альварес Гастон•Альдерете Омар 28'46' (Дьене Даконам (46') •Рико Диего• 24'Кармона Хосе Анхель30' (Оскар Родригес (30') •Милья Луис•Максимович Неманья•Гринвуд Мэйсон89' (Анхилери Фабрисио (89') •Майораль Борха89' (Мата Хайме (89') •Латаса Хуан72' (Аленья Карлес (72')
Максимиану Луиш•Мендес Убулан68' (Посо Алехандро (68') •Брандарис Хуан•Гонсалес Эдгар• 52'Акиеме Серхио•Баба Иддрису• 64'Робертоне Лукас75' (Мелеро Гонсало (75') •Баптистао Лео• 60'Аррибас Серхио84' (Пуигмаль Арнау (84') •Эмбарба Адриан67' (Лазаро (67') •Рамазани Ларжи 63'83' (Санка Чами Марчиано (83')
25 ноября.
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