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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» с «Сельтой» выдали невесёлые нули

25 Ноября 2023 • 20:10 Комментировать
Валенсия
0:0
Сельта

«Валенсия» с «Сельтой» удивили в матче 14-го тура Ла Лиги. При общем небольшом количестве ударов по воротам команды на двоих лишь раз попали в створ. Конечно, здесь не учтены блокированные попытки, которых было больше обычного, но всё же. Из полумоментов запомнились только неточные удары головой от Уго Дуро.

Нулевая ничья - абсолютно закономерный итог поединка. «Валенсия» делит восьмое место, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Валенсия0:0Сельта
Мамардашвили ГеоргийКорреа ТьерриМоскера КристианГабриэль ПаулистаГайя Хосе 46' (Гасиоровски Ярек ( 46') Герра ХавьерПепелу  87'Перес Фран 84' (Яремчук Роман ( 84') Ногуэроль Диего Лопес 90' (Фулкье Димитри ( 90') Каньос Серхи 64' (Амалла Селим ( 64'  77') Дуро Уго 84' (Гильямон Уго ( 84'  90')
Запасные: Гонсалес УгоВаскес ХесусДьякаби МуктарРиверо КристианХауме ДоменекГосальбес ПаблоОзкаджар Дженк
Гуаита ВисентеВаскес Кевин 68' (Дувикас Анастасиос ( 68') Старфельт КарлНуньес Унай  79'Санчес МануэльМингеса Оскар 85' (Сведберг Виллиот ( 85') Пейнадо ФрансискоДе ла Торре ЛукаБамба Джонатан 68' (Перес Карлес ( 68') Аспас Яго 85' (Дотор Карлос ( 85') Ларсен Йорген 68' (Серви Франко ( 68'  72')
Запасные: Сотело ХьюгоТапия РенатоМарчесин АгустинРодригес МигельВильяр ИванРистич МихайлоДомингес Карлос
25 ноября. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Сельта

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«Валенсия» - «Сельта»: прогноз и ставки БК Pinnacle
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