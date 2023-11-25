«Валенсия» с «Сельтой» выдали невесёлые нули

«Валенсия» с «Сельтой» удивили в матче 14-го тура Ла Лиги. При общем небольшом количестве ударов по воротам команды на двоих лишь раз попали в створ. Конечно, здесь не учтены блокированные попытки, которых было больше обычного, но всё же. Из полумоментов запомнились только неточные удары головой от Уго Дуро.

Нулевая ничья - абсолютно закономерный итог поединка. «Валенсия» делит восьмое место, соперник - третий с конца.