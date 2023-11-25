«Валенсия» с «Сельтой» выдали невесёлые нули

«Валенсия» с «Сельтой» удивили в матче 14-го тура Ла Лиги. При общем небольшом количестве ударов по воротам команды на двоих лишь раз попали в створ. Конечно, здесь не учтены блокированные попытки, которых было больше обычного, но всё же. Из полумоментов запомнились только неточные удары головой от Уго Дуро.
Нулевая ничья - абсолютно закономерный итог поединка. «Валенсия» делит восьмое место, соперник - третий с конца.
Протокол игры
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри•Москера Кристиан•Габриэль Паулиста•Гайя Хосе46' (Гасиоровски Ярек (46') •Герра Хавьер•Пепелу• 87'Перес Фран84' (Яремчук Роман (84') •Ногуэроль Диего Лопес90' (Фулкье Димитри (90') •Каньос Серхи64' (Амалла Селим (64') • 77'Дуро Уго84' (Гильямон Уго (84') 90'
Гуаита Висенте•Васкес Кевин68' (Дувикас Анастасиос (68') •Старфельт Карл•Нуньес Унай• 79'Санчес Мануэль•Мингеса Оскар85' (Сведберг Виллиот (85') •Пейнадо Франсиско•Де ла Торре Лука•Бамба Джонатан68' (Перес Карлес (68') •Аспас Яго85' (Дотор Карлос (85') •Ларсен Йорген68' (Серви Франко (68') 72'
25 ноября. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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