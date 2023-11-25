​Хави пожаловался на судейство после осечки «Барселоны»

«Барселона» в субботу огорчила своих болельщиков – гостевой матч против «Райо Вальекано» завершился со счётом 1:1. После игры рулевой каталонской команды Хави пожаловался на судейство.

«Мне говорят, что я ищу оправдания, но фол на Рафинье – это чистый пенальти. Мы сталкивались с таким в играх с «Хетафе», «Гранадой» и сегодня. Мы проиграли, потому что не были хороши в первом тайме, и я не хочу оправдываться. Но это был явный пенальти», - сказал Хави на пресс-конференции.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 28 ноября – против «Порту» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.