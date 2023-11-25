Хави ни разу не обыграл «Райо Вальекано» у руля «Барселоны»

«Барселона» не смогла на выезде переиграть «Райо Вальекано» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью – 1:1.

Стоит сказать, что хозяева поля ввели в счете с 39-й минуты, а отыграться у «сине-гранатовых» получилось лишь в концовке второго тайма.

Для Хави эта встреча с «Райо Вальекано» стала уже четвертой в качестве главного тренера «Барселоны». Можно констатировать, что «красно-полосатые» являются одним из самых неудобных соперников для каталонского клуба. В четырех матчах под руководством Хави «Барселона» ни разу не смогла одолеть «Райо Вальекано», дважды сыграв вничью и потерпев два поражения.

После 14 игр «Барселона» осталась на третьей строчке в Ла Лиге, однако может упустить свою позицию «Атлетико» Мадрид, у которого целых две игры в запасе.