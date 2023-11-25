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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» с трудом ушла от поражения – и это «Райо Вальекано» ещё забил сам себе

25 Ноября 2023 • 18:02 Комментировать (6)
Райо Вальекано
1:1
Барселона

«Барселона» и «Райо Вальекано» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 14-го тура Ла Лиги состоялся 25 ноября на стадионе «Кампо де Вальекас».

Протокол игры  
Райо Вальекано1:1Барселона
(1:0) Лопес Унаи39'  
  82'Лежён Флорьян (1:1)
Димитриевски СтолеБалью ИванМумин Абдул 75' (Фалькао Радамель ( 75'  90') Лежён ФлорьянЭспино Альфонсо  64'Лопес Унаи  70' 78' (Ратиу Андрей ( 78') Валентин ОскарПаласон ИсиТрехо Оскар 68' (Бебе Тьягу ( 68') Де Фрутос Хорхе 68' (Перес Кике ( 68') Камелло Серхио 75' (Сисс Пате ( 75')
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеМендес ДиегоЧаваррия ПепКарденас ДаниРауль де ТомасНтекья Ранди
Пенья ИньякиКанселу ЖоауКристенсен АндреасИньиго МартинесБальде АлехандроРомеу Ориоль  52' 55' (Фелиш Жоау ( 55'  90') Де Йонг Френки  90'Педри  31' 75' (Лопес Фермин ( 75') Ямаль Ламин 75' (Рафинья Диас ( 75') Левандовски РобертТоррес Ферран 55' (Гюндоган Илкай ( 55')
Запасные: Кунде ЖюльАстралага АндерГарридо АлексАраухо РональдЯкобишвили АронАлонсо МаркосЭрнандес Унаи
25 ноября. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

После международной паузы прибавилось головной боли главному тренеру «Барселоны». Хави лишился Гави, порвавшего кресты. Потеря серьёзнейшая, а ещё добавьте сюда травмированного Тер Штегена, и получите очень тонкое место у «Барселоны». Немецкого голкипера заменил Пенья, за Гави отрабатывал Де Йонг, а в тройке атаки с Робертом Левандовски и Ферраном Торресом нашлось место Ламину Ямалу.

Состав у «Барселоны» был вполне боевой, но проблемы с цепким «Райо Вальекано» читались ещё до матча. Хозяева такой настрой только подтвердили. Уже на десятой минуте Трехо и Камельо накрыли зазевавшихся защитников «Барселоны» у штрафной площади. Первый успел проткнуть мяч на второго, а тот опасно пробил, размяв Пенья. Иньяки достал мяч в правом углу ворот. «Барселона» же владела мячом две трети игрового времени, но била по воротам лишь издалека.

Катастрофически не хватало гостям скорости в атаке, а Левандовски плотно держали, так что забросы на столпа тоже не проходили. Хозяева же кололи редко, да метко. Не очень удивилась публика, что именно «Райо» забил под занавес тайма, но красота гола всё равно разбудила трибуны. Иньиго Мартинес заблокировал удар Трехо, и отскочил мяч к Лопесу, который положил корпус и с лёта метров с 25 вколотил аккурат под левую от голкипера штангу – 1:0. Ни секунды не размышлял Унай, удар у него получился шикарный.

«Райо Вальекано» во втором тайме стал играть ещё более сдержанно, «Барселона» вроде бы стала настырнее, наконец начала поддавливать, но и этого для моментов не хватало. Хави не стал долго смотреть на такую картину, Илкай Гюндоган и Жоау Фелиш появились ещё до истечения часа игрового времени. Но и это не распалило игру быстро. Разве что «Барселона» завладела мячом уже 75 процентов, практически не давая играть хозяевам.

И это давление всё-таки сказалось. Для начала штанга спасла ворота Димитриевски после удара Рафиньи. Ещё с отскока Левандовски успел ткнуть мяч в сторону створ, но Столе выбил подальше. Гол случился чуть позже, точнее, автогол. Бальде открылся слева под диагональную передачу и моментально подал к линии вратарской площади. Оттуда Флорьян Лежен пробил по своим воротам в борьбе с Левандовски, удивив собственного голкипера – 1:1.

На большее каталонцев не хватило, а «Райо Вальекано» вполне удовлетворился ничейным результатом. За последние четыре тура они уступили только «Жироне», не проиграв ещё «Реалу» и «Реалу Сосьедад».

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (6)
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cabo verde
25 Ноября 2023 в 18:39
средненький результат для средненькой команды
pol-black
25 Ноября 2023 в 18:24
Потеря очков благодаря судьям, в том числе на ВАР. Но первый тайм Барса сила по полной программе.
Заголовок и и о чем. Лева сам бы забил, если бы не защитник.
ингерман
25 Ноября 2023 в 18:16
ай опяць павезло чмошнекам.. кхе-кхе.. )))
Bartimeus
25 Ноября 2023 в 18:10
Матч не смотрел, но судя по хайлайтам, ничейка справедлива. Как обычно, после матчей сборных все уныло, или же Хави не может поставить игру?
Шарипов Тахир
25 Ноября 2023 в 18:22
Не зря же появились сообщения о том, некоторые члены Совета директоров Барселоны выражают сомнение в том, что Хави сможет поставить игру и приблизить команду хоть чуть чуть к уровню прежней Барсы. Я не член СД Барселоны, но мне совершенно очевидно, что при Хави ничуть не лучше чем, при Кумана или Сетьене.
pol-black
25 Ноября 2023 в 18:41
Барса играла не лучшим образом. Как обычно в последнее время.
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