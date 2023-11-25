«Барселона» с трудом ушла от поражения – и это «Райо Вальекано» ещё забил сам себе

«Барселона» и «Райо Вальекано» сошлись в рамках чемпионата Испании по футболу. Матч 14-го тура Ла Лиги состоялся 25 ноября на стадионе «Кампо де Вальекас».

После международной паузы прибавилось головной боли главному тренеру «Барселоны». Хави лишился Гави, порвавшего кресты. Потеря серьёзнейшая, а ещё добавьте сюда травмированного Тер Штегена, и получите очень тонкое место у «Барселоны». Немецкого голкипера заменил Пенья, за Гави отрабатывал Де Йонг, а в тройке атаки с Робертом Левандовски и Ферраном Торресом нашлось место Ламину Ямалу.

Состав у «Барселоны» был вполне боевой, но проблемы с цепким «Райо Вальекано» читались ещё до матча. Хозяева такой настрой только подтвердили. Уже на десятой минуте Трехо и Камельо накрыли зазевавшихся защитников «Барселоны» у штрафной площади. Первый успел проткнуть мяч на второго, а тот опасно пробил, размяв Пенья. Иньяки достал мяч в правом углу ворот. «Барселона» же владела мячом две трети игрового времени, но била по воротам лишь издалека.

Катастрофически не хватало гостям скорости в атаке, а Левандовски плотно держали, так что забросы на столпа тоже не проходили. Хозяева же кололи редко, да метко. Не очень удивилась публика, что именно «Райо» забил под занавес тайма, но красота гола всё равно разбудила трибуны. Иньиго Мартинес заблокировал удар Трехо, и отскочил мяч к Лопесу, который положил корпус и с лёта метров с 25 вколотил аккурат под левую от голкипера штангу – 1:0. Ни секунды не размышлял Унай, удар у него получился шикарный.

«Райо Вальекано» во втором тайме стал играть ещё более сдержанно, «Барселона» вроде бы стала настырнее, наконец начала поддавливать, но и этого для моментов не хватало. Хави не стал долго смотреть на такую картину, Илкай Гюндоган и Жоау Фелиш появились ещё до истечения часа игрового времени. Но и это не распалило игру быстро. Разве что «Барселона» завладела мячом уже 75 процентов, практически не давая играть хозяевам.

И это давление всё-таки сказалось. Для начала штанга спасла ворота Димитриевски после удара Рафиньи. Ещё с отскока Левандовски успел ткнуть мяч в сторону створ, но Столе выбил подальше. Гол случился чуть позже, точнее, автогол. Бальде открылся слева под диагональную передачу и моментально подал к линии вратарской площади. Оттуда Флорьян Лежен пробил по своим воротам в борьбе с Левандовски, удивив собственного голкипера – 1:1.

На большее каталонцев не хватило, а «Райо Вальекано» вполне удовлетворился ничейным результатом. За последние четыре тура они уступили только «Жироне», не проиграв ещё «Реалу» и «Реалу Сосьедад».