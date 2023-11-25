​Игроки «Барселоны» поддержали Гави, получившего серьёзную травму

Полузащитник «Барселоны» Гави получил серьёзную травму колена в недавнем матче сборной Испании. Судя по всему, 19-летний футболист пропустит всю оставшуюся часть сезона и чемпионат Европы – 2024.

В субботу игроки «Барселоны» поддержали Гави – на матч с «Райо Вальекано» они вышли в футболках, на которых написано: «Мы с тобой, Гави».

Следить за матчем между «Райо Вальекано» и «Барселоной» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги.