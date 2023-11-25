В «Реал Сосьедаде» высказались о возможном уходе Захаряна в аренду зимой

Представитель испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате высказался об информации, что российский полузащитник Арсен Захарян может быть отдан в аренду в зимнее трансферное окно.

«У Захаряна ровно столько же шансов отправиться в аренду зимой, сколько и у остальных 25 игроков», - приводит слова Мундуате Sport24.

Напомним, что 20-летний футболист пополнил ряды испанской команды в летнее трансферное окно, заключив долгосрочный контракт, который рассчитан до 30 июня 2029 года.

В текущем сезоне Захарян принял участие в десяти играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.