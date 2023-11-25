Анчелотти: «Моё будущее в сборной Бразилии? Я вообще об этом не думаю»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти в очередной раз дал понять, что не знает, возглавит ли сборную Бразилии в будущем. Напомним, итальянского специалиста связывают с тренерским постом «пентакампеоне» почти год.

«Моё будущее в сборной Бразилии? Я вообще об этом не думаю», – подчеркнул Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Кадисом».

У Анчелотти по окончании нынешнего сезона истекает контракт с мадридским «Реалом», но при этом недавно появились слухи, согласно которым итальянец может продлить своё соглашение. При этом сборная Бразилии сохраняет интерес к наставнику «сливочных».