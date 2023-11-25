Анчелотти: Алаба не будет играть в полузащите

Наставник «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, может ли защитник команды Давид Алаба сыграть в центре полузащиты.

«Нет никаких шансов на это. У нас есть игроки в центре. Вернулся Себальос. Ниже может сыграть Беллингем, а Браим, Нико Пас и Гонсало помогут в атаке», — приводит слова итальянского специалиста Madrid Xtra.

В воскресенье, 26 ноября, «Реалу» предстоит на выезде сыграть с «Кадисом» в рамках матча 14-го тура чемпионата Испании. Стартовый свисток должен прозвучать в 20:30 по столичному времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

Добавим, что в преддверии матча «Реал» находится на 2-й строчке в Ла Лиге, «Кадис» — на 16-й.