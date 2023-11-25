Анчелотти подтвердил, что Родриго сыграет с «Кадисом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, сможет ли помочь команде полузащитник Родриго.

Напомним, бразилец получит травму колена в расположении национальной команды. При этом сообщало, что его повреждение оказалось не очень серьезным.

— Родриго в порядке. Он тренировался сегодня. С коленом все хорошо, боли нет. Завтра он будет играть, — передает слова Анчелотти Madrid Xtra.

В нынешнем сезоне Родриго провел 17 матчей в составе «сливочных», в которых забил пять мячей и стал автором четырех ассистов.

Завтра, 26 ноября, «Реал» на выезде встретится с «Кадисом» в рамках 14-го тура Ла Лиги. Начало игры — в 20:30 по мск.

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