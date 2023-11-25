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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем и Родриго смогут сыграть с «Кадисом»

25 Ноября 2023 • 15:28 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
1 6.50 X 4.60 2 1.50
26.11 20:30

Полузащитники мадридского «Реала» Джуд Беллингем и Родриго смогут помочь своей команде в предстоящей игре Ла Лиги против «Кадиса».

Как утверждает Madrid Xtra, оба футболиста готовы выйти на поле в ближайшей игре, не смотря на полученные ранее повреждения. Беллингем восстановился от травмы плеча и уже провел полноценную тренировку с «Реалом», а травма колена Родриго, полученная в расположении сборной Бразилии, оказалась не очень серьезной.

Встреча «Кадиса» и «Реала» состоится в воскресенье, 26 ноября. Начало поединка 14-го тура чемпионата Испании запланировано на 20:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Семь игроков «Реала» пропустят матч с «Кадисом»

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