Семь игроков «Реала» пропустят матч с «Кадисом»

Завтра, 26 ноября, мадридский «Реал» встретится с «Кадисом» в рамках 14-го тура чемпионата Испании.

По сведениям Madrid Xtra, в предстоящем поединке «Реалу» не смогут помочь сразу семь футболистов, которые продолжают восстанавливаться после повреждений. На данный момент в лазарете «сливочных» числятся: Куртуа, Кепа, Милитао, Камавинга, Тчуамени, Гюлер и Винисиус. Стоит отметить, что у «Реала» травмированы сразу два голкипера.

После 13 туров «Реал» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 32 очка.

Матч «Кадис» - «Реал» пройдет 26 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.