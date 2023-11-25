«Барселона» назвала стартовый состав на матч с «Райо Вальекано»

Пресс-служба «Барселоны» опубликовала список футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано».

Стартовый состав «сине-гранатовых»: Пенья (вр), Канселу, Бальде, Мартинес, Торрес, Педри, Левандовски, Кристенсен, Ромеу, де Йонг, Ямаль.

Матч 14-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» - «Барселона» состоится сегодня, 25 ноября. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.