«Атлетико» - «Мальорка»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 14-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Мальорки».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Атлетико М - Мальорка
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Протокол игры
Облак Ян•Аспиликуэта Сесар•Витсель Аксель•Эрмосо Марио•Льоренте Маркос•Ривас Пабло Барриос•Коке Хорхе•Гризманн Антуан•Лино Сэмуел•Корреа Анхель•Мората Альваро
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Настасич Матия•Копете Хосе•Гонсалес Джованни•Лато Тони•Санчес Антонио•Дардер Серхи•Саму Кошта•Родригес Даниэль I•Пратс Абдон
25 ноября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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