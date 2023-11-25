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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» - «Мальорка»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

25 Ноября 2023 • 22:30 Комментировать
Атлетико М
0:0
Мальорка
1 1.30 X 5.50 2 11.60
1-й тайм

В рамках 14-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Мальорки».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Атлетико М0:0Мальорка
Облак ЯнАспиликуэта СесарВитсель АксельЭрмосо МариоЛьоренте МаркосРивас Пабло БарриосКоке ХорхеГризманн АнтуанЛино СэмуелКорреа АнхельМората Альваро
Запасные: Савич СтефанДе Пауль РодригоМандава РейнилдуДепай МемфисГрбич ИвоГалан ХавиСёюнджю ЧагларМолина НауэльНьигес СаульХименес ХосеГомис АнтониоРикельме Родриго
Райкович ПредрагВальент МартинНастасич МатияКопете ХосеГонсалес ДжованниЛато ТониСанчес АнтониоДардер СерхиСаму КоштаРодригес Даниэль IПратс Абдон
Запасные: Раильо АнтониоЛуна ДаниэльКоста ХаумеДавид ЛопесМаффео ПаблоЛарин КайлГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеМаскарель ОмарЛьябрес ХавьерДьедью АматКуэльяр Иван
25 ноября. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Атлетико Мадрид

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АТЛЕТИКО М МАЛЬОРКА
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Хетафе Хетафе
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1.76 3.60 4.80
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Атлетико М Атлетико М
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