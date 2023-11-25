«Райо Вальекано» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 14-го тура чемпионата Испании по футболу «Райо Вальекано» играет против «Барселоны».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Райо Вальекано - Барселона
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Протокол игры
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул•Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо•Лопес Унаи•Валентин Оскар•Паласон Иси•Трехо Оскар•Де Фрутос Хорхе•Камелло Серхио
Пенья Иньяки•Канселу Жоау•Кристенсен Андреас•Иньиго Мартинес•Бальде Алехандро•Ромеу Ориоль•Де Йонг Френки•Педри•Ямаль Ламин•Левандовски Роберт•Торрес Ферран
25 ноября. Стадион "Кампо де Вальекас".
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