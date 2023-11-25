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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

25 Ноября 2023 • 15:30 Комментировать
Райо Вальекано
0:0
Барселона
1 5.30 X 4.15 2 1.65
1-й тайм

В рамках 14-го тура чемпионата Испании по футболу «Райо Вальекано» играет против «Барселоны».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Райо Вальекано0:0Барселона
Димитриевски СтолеБалью ИванМумин АбдулЛежён ФлорьянЭспино АльфонсоЛопес УнаиВалентин ОскарПаласон ИсиТрехо ОскарДе Фрутос ХорхеКамелло Серхио
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеБебе ТьягуПерес КикеМендес ДиегоЧаваррия ПепКарденас ДаниРауль де ТомасНтекья РандиФалькао РадамельСисс ПатеРатиу Андрей
Пенья ИньякиКанселу ЖоауКристенсен АндреасИньиго МартинесБальде АлехандроРомеу ОриольДе Йонг ФренкиПедриЯмаль ЛаминЛевандовски РобертТоррес Ферран
Запасные: Кунде ЖюльАстралага АндерГарридо АлексАраухо РональдЯкобишвили АронАлонсо МаркосРафинья ДиасЛопес ФерминЭрнандес УнаиГюндоган ИлкайФелиш Жоау
25 ноября. Стадион "Кампо де Вальекас".
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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Райо Вальекано

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РАЙО ВАЛЬЕКАНО БАРСЕЛОНА
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