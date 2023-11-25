Гризманн: «Симеоне сыграл очень важную роль в моём развитии»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал, какую роль в его развитии сыграл главный тренер Диего Симеоне. Напомним, француз перебрался к «матрасникам» летом 2014 года из «Реал Сосьедада». С 2019 по 2021 год Антуан выступал за каталонскую «Барселону», после чего вернулся в «Атлетико».

«Симеоне сыграл очень важную роль в моём развитии. Он сделал меня командным игроком. Я всегда стараюсь отдать максимум своим товарищам по команде», – сказал Гризманн в разговоре с изданием Marca.

В нынешнем сезоне Гризманн провёл 12 матчей в чемпионате Испании, где записал на свой актив 8 забитых мячей и результативную передачу.