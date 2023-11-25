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​Ван дер Ваарт: «Не думал, что Роналду достигнет таких высот»

25 Ноября 2023 • 04:47 Комментировать

Бывший игрок мадридского «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт вспомнил время, проведенное в команде - в соседстве с Криштиану Роналду, который только начинал свои выступления в составе мадридского гранда. Он признался, что не думал, познакомившись с Роналду, что тот сможет достичь таких карьерных высот:

- Я видел, как он бил штрафные удары, и спрашивал себя - разве так уж он силен? Тогда не казалось, что он так уж прямо хорош. Но, надо сказать, что к началу первого же матча он был готов и все сделал для команды как надо, - цитирует слова ван дер Ваарта итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Реал Мадрид Криштиану Роналду Рафаэль Ван Дер Ваарт ещё теги
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