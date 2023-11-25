Хави – о конфликте Левандовски и Ямаля: «Со мной тоже такое случалось»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал инцидент с участием Роберта Левандовски и Ламина Ямаля.

35-летний поляк повздорил с 16-летним товарищем по команде в поединке против «Алавеса». Оба игрока позднее заявили, что не видят в данной ситуации ничего серьёзного.

«Думаю, произошедшее между ними можно считать нормальным – со мной тоже случалось подобное. Когда я был игроком, я спорил с Пуйолем, Вальдесом, Вильей, Лео [Месси]. Вы можете удостовериться в этом, изучив архивы газет.

Во время работы такое происходит повсеместно, мы не придаём этому большого значения. Роберт – один из тех, кто всегда помогает одноклубникам. Он полон решимости помочь Ламину стать великим футболистом», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Хави.