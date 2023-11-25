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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн считает, что заслуживал «Золотой мяч» в 2018 году

25 Ноября 2023 • 03:55 Комментировать
Атлетико М
...
Мальорка
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Через 17 ч. 59 мин.

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн ответил на вопрос о «Золотом мяче» – 2018.

Французский футболист, ставший тогда чемпионом мира, занял третье место в голосовании за престижную индивидуальную награду. Приз достался Луке Модричу из мадридского «Реала» и сборной Хорватии, а на второй строчке расположился Криштиану Роналду.

«Считаю ли я, что заслуживал выиграть «Золотой мяч» в 2018 году? Да» – ответил Гризманн, слова которого приводят испанские СМИ.

Ранее рулевой сборной Франции Дидье Дешам также заявил, что Антуан Гризманн заслужил стать обладателем «Золотого мяча» в 2018 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Сборная Франции Золотой Мяч Антуан Гризманн ещё теги

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