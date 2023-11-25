Гризманн: «Хочу выиграть Ла Лигу с «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн рассказал о своих целях в клубе.

Француз вновь обрёл себя после возвращения в стан «матрасников» из «Барселоны», однако, по собственному признанию, ещё не добился с командой всего, чего хотел.

«Я знаю, что статус легенды «Атлетико» нужно заслужить. Я хочу доставить радость нашим болельщикам и помочь команде выиграть какой-нибудь трофей в 2024 году. Для меня это мечта. Мне особенно хотелось бы выиграть Ла Лигу, ведь мне никогда это не удавалось. Было бы прекрасно», – заявил в интервью Marca 32-летний игрок, отметившийся 12 голами в 16 матчах нынешнего сезона за команду Диего Симеоне.