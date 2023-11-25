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​Мадридский «Реал» уже обхаживает Скалони

25 Ноября 2023 • 02:51 Комментировать

Наставник чемпионов мира Лионель Скалони еще не решил, покинет ли он сборную Аргентины, но его уже начал обхаживать мадридский «Реал». Об этом сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, ссылаясь на источники в Аргентине.

И, возможно, интерес такого клуба может напрямую повлиять на решение Скалони. Любопытно, что нынешнему наставнику мадридского клуба прочат обратный путь - он может стать наставником бразильской сборной, жаждущей вернуть себе звание сильнейшей на планете.

Впрочем, надо понимать, что на пост наставника такого клуба претендуют и другие специалисты - Хаби Алонсо и Роберто де Дзерби, к примеру.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони
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