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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Алавес» спокойно разобрался с «Гранадой»

25 Ноября 2023 • 01:01 Комментировать
Алавес
3:1
Гранада
окончен

14-й тур Ла Лиги стартовал матчем «Алавеса» и «Гранады». У первых проблемы в линии атаки, вторые являются самой открытой командой соревнований. В более-менее равной борьбе хозяева лучше распорядились своими моментами. На 11-й минуте от Рауля Торренте мяч влетел в сетку ворот гостей. Еще одна атака «Алавеса» стала голевой под конец первого тайма, решающий удар нанес Абдеррахман Реббах - 2:0. После перерыва не лучшая игра в рамке голкипера гостей привела к еще одному голу, Сэмюэль Омородион отличился, выиграв воздух. В концовке Узуни Мюрто отыграл один мяч с пенальти.

3:1, «Алавес» поднялся на 12-е место, а соперник делит предпоследнее место.

Протокол игры  
Алавес3:1Гранада
(1:0) Торренте Рауль11'  
(2:0) Реббах Абдеррахман38'  
(3:0) Омородион Сэмюэль55'  
  86'Узуни Мюрто (3:1)
Сивера АнтониоГоросабел АндониАбкар АбделькабирМарин РафаХави ЛопеcБланко АнтониоГевара Андер  9' 69' (Сола Алекс ( 69') Риоха Луис 90' (Теналья Науэль ( 90') Гуриди Хон 74' (Хаджи Янис ( 74') Реббах Абдеррахман 69' (Бенавидес Карлос ( 69') Омородион Сэмюэль 74' (Кике Гарсия ( 74')
Запасные: Родригес АдрианДуарте РубенКаррикабуру ХонМараш НиколаАлькаин ЧеберОвоно ХесусПарада Виктор
Феррейра АндреМанафа Вилсон 79' (Вайссман Шон ( 79') Микель ИгнасиТорренте РаульНева КарлосМелендо Оскар 79' (Санчес Рикард ( 79') Гумбау ХерардВильяр Гонсало  16' 62' (Пуэртас Антонио ( 62') Узуни МюртоБое Лукас  59' 62' (Дьедиу Фамара ( 62') Альваро Фернандес 62' (Руис Серхио ( 62')
Запасные: Адриан Лопес ГарротеРауль ФернандесПетрович НьегошВиктор ДиасКальехон ХосеБош Мики
24 ноября. Стадион "Мендисорроса".

 

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