«Алавес» спокойно разобрался с «Гранадой»

14-й тур Ла Лиги стартовал матчем «Алавеса» и «Гранады». У первых проблемы в линии атаки, вторые являются самой открытой командой соревнований. В более-менее равной борьбе хозяева лучше распорядились своими моментами. На 11-й минуте от Рауля Торренте мяч влетел в сетку ворот гостей. Еще одна атака «Алавеса» стала голевой под конец первого тайма, решающий удар нанес Абдеррахман Реббах - 2:0. После перерыва не лучшая игра в рамке голкипера гостей привела к еще одному голу, Сэмюэль Омородион отличился, выиграв воздух. В концовке Узуни Мюрто отыграл один мяч с пенальти.

3:1, «Алавес» поднялся на 12-е место, а соперник делит предпоследнее место.