«Алавес» спокойно разобрался с «Гранадой»

14-й тур Ла Лиги стартовал матчем «Алавеса» и «Гранады». У первых проблемы в линии атаки, вторые являются самой открытой командой соревнований. В более-менее равной борьбе хозяева лучше распорядились своими моментами. На 11-й минуте от Рауля Торренте мяч влетел в сетку ворот гостей. Еще одна атака «Алавеса» стала голевой под конец первого тайма, решающий удар нанес Абдеррахман Реббах - 2:0. После перерыва не лучшая игра в рамке голкипера гостей привела к еще одному голу, Сэмюэль Омородион отличился, выиграв воздух. В концовке Узуни Мюрто отыграл один мяч с пенальти.
3:1, «Алавес» поднялся на 12-е место, а соперник делит предпоследнее место.
Протокол игры
|(1:0) Торренте Рауль11'
|(2:0) Реббах Абдеррахман38'
|(3:0) Омородион Сэмюэль55'
|86'Узуни Мюрто (3:1)
Сивера Антонио•Горосабел Андони•Абкар Абделькабир•Марин Рафа•Хави Лопеc•Бланко Антонио•Гевара Андер 9'69' (Сола Алекс (69') •Риоха Луис90' (Теналья Науэль (90') •Гуриди Хон74' (Хаджи Янис (74') •Реббах Абдеррахман69' (Бенавидес Карлос (69') •Омородион Сэмюэль74' (Кике Гарсия (74')
Феррейра Андре•Манафа Вилсон79' (Вайссман Шон (79') •Микель Игнаси•Торренте Рауль•Нева Карлос•Мелендо Оскар79' (Санчес Рикард (79') •Гумбау Херард•Вильяр Гонсало 16'62' (Пуэртас Антонио (62') •Узуни Мюрто•Бое Лукас 59'62' (Дьедиу Фамара (62') •Альваро Фернандес62' (Руис Серхио (62')
24 ноября. Стадион "Мендисорроса".
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