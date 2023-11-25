«Реал» решил выкупить Хоселу

Мадридский «Реал» оформит выкуп нападающего Хоселу.

33-летний футболист арендован у «Эспаньола» до конца текущего сезона. По обновлённым сведениям Relevo, в «Реале» окончательно решили выкупить форварда за 1,5 млн евро, как предусматривает соответствующая опция в арендном договоре. Испанец входит в планы клуба на следующий сезон.

Хоселу появился на поле в 16 матчах команды Карло Анчелотти в текущей кампании во всех турнирах, записав себе в актив пять забитых мячей и две результативные передачи. При этом, что примечательно, нападающий всего семь раз выходил в стартовом составе.