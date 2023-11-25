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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» решил выкупить Хоселу

25 Ноября 2023 • 00:22 Комментировать
Кадис
...
Реал Мадрид
1 6.50 X 4.60 2 1.50
26.11 20:30

Мадридский «Реал» оформит выкуп нападающего Хоселу.

33-летний футболист арендован у «Эспаньола» до конца текущего сезона. По обновлённым сведениям Relevo, в «Реале» окончательно решили выкупить форварда за 1,5 млн евро, как предусматривает соответствующая опция в арендном договоре. Испанец входит в планы клуба на следующий сезон.

Хоселу появился на поле в 16 матчах команды Карло Анчелотти в текущей кампании во всех турнирах, записав себе в актив пять забитых мячей и две результативные передачи. При этом, что примечательно, нападающий всего семь раз выходил в стартовом составе.

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