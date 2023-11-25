Де Йонг попал в заявку «Барселоны» на ближайший матч

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг может вернуться на поле в предстоящем матче против «Райо Вальекано».

26-летний футболист находился в лазарете с 23 сентября – он получил травму в поединке против «Сельты». Как выяснилось на днях, нидерландец вернулся к полноценным тренировочным занятием, а в пятницу хавбек оказался в списке игроков «сине-гранатовых», заявленных на ближайшую игру Ла Лиги с «Райо Вальекано». Встреча состоится в субботу в 16:00 по московскому времени.

Френки де Йонг принял участие в семи матчах «Барселоны» в текущем сезоне, отметившись одной голевой передачей.