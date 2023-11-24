Хави отреагировал на слухи о переезде Гюндогана в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался на тему возможного ухода Илкая Гюндогана.

Согласно распространившейся недавно информации, немецкий полузащитник может перебраться в один из саудовских клубов уже в январе. Журналисты попросили Хави поделиться мнением на этот счёт.

«Но он ищет дом здесь, ведь так? – отвечает испанский рулевой на пресс-конференции. – Об этом пишут саудовские газеты? Боже мой», – со смехом заявил Хави, которого цитирует Football Espana.

Напомним, что Илкай Гюндоган присоединился к «Барселоне» перед началом текущего сезона. Он перешёл из «Манчестер Сити» свободным агентом.