«Реал» не претендует на Икарди

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди не входит в список интересов мадридского «Реала».

Согласно слухам, появившимся на днях, рулевой «сливочных» Карло Анчелотти хотел бы видеть аргентинца в своей команде. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, эта информация пока не нашла подтверждения – на сегодняшний день «Реал» не проявляет интереса к 30-летнему форварду.

Мауро Икарди отметился 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами в 20 встречах за «Галатасарай» в текущем сезоне. Стоимость экс-игрока миланского «Интера» и «ПСЖ» оценивается экспертами Transfermarkt в 20 млн евро.