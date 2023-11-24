Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не претендует на Икарди

24 Ноября 2023 • 22:42 Комментировать
Галатасарай
...
Аланьяспор
1 1.19 X 7.30 2 13.00
Через 18 ч. 34 мин.

Нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди не входит в список интересов мадридского «Реала».

Согласно слухам, появившимся на днях, рулевой «сливочных» Карло Анчелотти хотел бы видеть аргентинца в своей команде. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, эта информация пока не нашла подтверждения – на сегодняшний день «Реал» не проявляет интереса к 30-летнему форварду.

Мауро Икарди отметился 15 забитыми мячами и тремя результативными передачами в 20 встречах за «Галатасарай» в текущем сезоне. Стоимость экс-игрока миланского «Интера» и «ПСЖ» оценивается экспертами Transfermarkt в 20 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Галатасарай Мауро Икарди трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

24 Ноября
19:12
Галатасарай — Аланьяспор: прогноз и ставка на матч чемпионата Турции — 25 ноября 2023
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГАЛАТАСАРАЙ АЛАНЬЯСПОР
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
70 мин
Алавес Алавес
Гранада Гранада
3
0
1.80 3.70 4.50
Видео
25.11.23 в 16:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Барселона Барселона
4.70 4.00 1.70
Видео
25.11.23 в 18:15
Валенсия Валенсия
Сельта Сельта
1.95 3.40 4.10
Видео
25.11.23 в 20:30
Хетафе Хетафе
Альмерия Альмерия
1.76 3.60 4.80
Видео
25.11.23 в 23:00
Атлетико М Атлетико М
Мальорка Мальорка
1.40 4.50 8.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 25 Ноября
00:22 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил выкупить Хоселу
00:07 · Испания. Ла Лига
Де Йонг попал в заявку «Барселоны» на ближайший матч
24 Ноября
23:26 · Испания. Ла Лига
Хави отреагировал на слухи о переезде Гюндогана в Саудовскую Аравию
22:48 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за игрока «Байера»
22:42 · Испания. Ла Лига
«Реал» не претендует на Икарди
21:45 · Германия. Бундеслига
Гранд Ла Лиги претендует на Гирасси слухи
21:37 · Испания. Ла Лига
17-летний талант из Аргентины: «Я вырос на игре Месси, хочу выступать за «Барселону»
21:03 · Испания. Ла Лига
Хави предложил изменить футбольный календарь
20:50 · Испания. Ла Лига
Хави подтвердил потерю тер Штегена
19:55 · Испания. Ла Лига
​Беллингем станет лицом Louis Vuitton
19:49 · Испания. Ла Лига
​Ещё одному клубу интересен Начо из «Реала»
18:49 · Испания. Ла Лига
Игроки «Реала» хотят, чтобы Анчелотти остался – тренеру предложат контракт слухи
17:59 · Испания. Ла Лига
​Фелиш не будет приоритетом для «Барселоны» летом слухи
17:56 · Испания. Ла Лига
Тер Штегена продолжают мучить боли в спине – голкипер не сыграет с «Райо Вальекано»
17:55 · Испания. Ла Лига
​Раскрыта позиция президента «Реала» в отношении Анчелотти
Все новости
Рекомендуем