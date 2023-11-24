17-летний талант из Аргентины: «Я вырос на игре Месси, хочу выступать за «Барселону»

Атакующий полузащитник «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри признался, что надеется однажды попробовать силы в «Барселоне».

17-летний футболист считается одним из главных дарований Аргентины в своём поколении. За успехами Эчеверри уже следят европейские топ-клубы, однако, судя по всему, у «Барселоны» будет значительное преимущество в борьбе за восходящую звезду.

«Помимо «Ривера», в котором я выступаю сейчас, мне бы хотелось играть за «Барселону». Я большой поклонник Лео Месси, и я вырос, наблюдая за его игрой в «Барсе». Я был фанатом с самого раннего возраста», – цитирует Sport Эчеверри, отыгравшего четыре матча за первую команду «Ривер Плейта».