Хави предложил изменить футбольный календарь

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес предложил новую систему европейского футбольного календаря. Вкратце: он предлагает девять месяцев играть клубные матчи, а в остальные три – заниматься матчами национальных сборных.

«Провести девять месяцев подряд в клубном футболе, а затем отойти на отбор на чемпионат Европы и турнир. Тогда бы не было так много поездок, как у тех же южноамериканских футболистов, которые очень много находятся в разъездах», - говорит Хави AS.

Напомним, что в минувшую ноябрьскую паузу на международные матчи «Барса» потеряла из-за тяжелейшей травмы молодого хавбека Гави – у него разрыв крестообразной связки.

Лапорта сообщил, что «Барселона» не будет искать замену Гави